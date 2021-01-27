Военный обозреватель оценил вероятность государственного переворота в США

По его мнению, такое развитие событий противоречит историческим устоям Штатов.

«Во-первых, военный переворот должен созреть. Во-вторых, его надо тщательно готовить. В отличие от Турции, которая является чемпионом мира по военным переворотам, в США не сложились традиции, когда войска готовы пойти наперекор власти», — пояснил Баранец.

Как считает специалист, американские офицеры, которые получают хорошие деньги, не станут воевать со своей властью. При этом эксперт заметил агрессивную настроенность армии Штатов. Однако люди с такими взглядами долго не находятся в воинских частях.

Журналист уверен, что американская армия еще не достигла наивысшей точки несогласия. Это произойдет быстрее, если новый президент США Джозеф Байден будет совершать больше ошибок в военной сфере.