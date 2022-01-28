Военный обозреватель Эпископос: США придется пойти на уступки России

Военный обозреватель Марк Эпископос выразил надежду, что США откажутся от борьбы с Россией. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он уточнил, что рано или поздно Запад поймет, что на уступки идти все равно придется.

«Некоторые страны, такие как Хорватия или Германия, уже открыто говорят, что не хотят быть частью этого, участвовать в конфликте», — добавил Эпископос.

Он назвал происходящее «бессмысленной борьбой» и выразил надежду, что в скором времени Штаты это осознают.