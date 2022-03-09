Военный обозреватель Баранец заявил, что США могут нарушать законы о биологическом оружии

США не хотят допускать российских экспертов в военные биолаборатории на Украине, поскольку боятся уличения в нарушении законов, считает военный эксперт Виктор Баранец. Об этом он рассказал для сайта телеканала «Звезда».

Ранее начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что на Украине существует сеть из более чем 30 биолабораторий в рамках военно-биологических программ США. В этих лабораториях оружие может разрабатываться с нарушениями международного законодательства, считает Баранец.

«Они боятся разоблачения, причем разоблачения нарушений всяческих законов о биологическом оружии не только со стороны США, но и Украины», — заявил военный обозреватель.