Военный обозреватель Баранец: ВСУ готовы к нападению на Донбасс

Украина провела учения с системами реактивного залпового огня (РСЗО) «Ураган» около границ Крыма. Это может означать, что ВСУ готовят к нападению на Донбасс, рассказал ИА Nation News военный обозреватель Виктор Баранец.

Украинская армия готовится уже около трех месяцев, но власти Украины так и не принимают никаких решений, считает эксперт.

«Ребята бьют копытами, уже матерят там Зеленского, зачем их туда согнали. Они замерзли, а работы никакой нет: обещали напасть на Донбасс, но никто не принимает решения. Вот они и решили пострелять немного, чтобы погреться, а заодно и проверить способность снарядов лететь на ту дистанцию, которую позволяет эта машина. Дело в том, что у реактивных систем залпового огня Украины очень старые снаряды, они уже сами боятся этих реактивных систем, больше, чем кто-либо на свете. Да, они готовятся, пока нет только отмашки», — сказал Баранец.

Он добавил, что вероятнее всего, Украина так и не решится совершить нападение, поскольку боится последующей реакции от России.