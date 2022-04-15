Военный обозреватель Баранец рассказал об истощении запасов оружия у НАТО

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что НАТО может столкнуться с угрозой истощения военных запасов самого блока. Таким образом он прокомментировал заявление Минобороны Греции о том, что страна не будет больше поставлять оружие на Украину, сообщило ИА Nation News.

По словам эксперта, уже не только в Греции, но и в других странах альянса поднимается вопрос о нецелесообразности больших поставок военной помощи Украине. Военный блок может столкнуться с угрозой истощения запасов оружия.

«Это движение набирает все больше оборотов, судя по информации, которую мы получаем из столиц европейских стран. В той же Польше, Прибалтике и Франции поднимается вопрос о чрезмерной военной поддержке Украины. Политики и генералы говорят о том, что нужно остановиться. Им не понятно, почему страны ЕС по команде Соединенных Штатов должны сами раздеваться, отдавать оружие украинским войскам, и оставаться без всего», — сказал Баранец.

На примере Греции другие страны поймут, что огромное количество вооружения на Украине может привести к тотальным последствиям, заключил военный обозреватель.