Военный обозреватель Баранец объяснил причину возможного отказа Украины вступать в НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с РФ. По мнению военного обозревателя Виктора Баранца, это заявление является «дипломатической уловкой», о чем он рассказал NEWS.ru.

«[Заявление Пристайко] — своего рода маскировка некоего миролюбия, чтобы сказали, что даже Киев готов к демаршу, а вы там готовите войска. Это хитрая дипломатическая уловка. Я рассматриваю это как один из элементов маскировки нападения ВСУ на Донбасс», — считает Баранец.