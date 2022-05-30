Военный обозреватель Баранец: ни одна страна мира не имеет возможности перехватывать «Кинжалы»

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что ни одна страна мира не способна перехватывать уникальные и неуязвимые российские ракеты «Кинжал». Об этом сообщило ИА Nation News.

«Кинжал» летит с такой скоростью, что если даже у США будет компьютер размером с Белый дом, он не сможет отреагировать. Ракету нельзя засечь, перехватить и дать команду на ее уничтожение. Реальное боевое применение ракет «Кинжал» в ходе в спецоперации вызвало бурную реакцию не только у Британии, но и у США. Их это очень задело. Те генералы НАТО, которые говорили, что такого оружия у России нет, челюсти уронили на колени, когда увидели «Кинжал» не только на параде, но и в успешной работе», — сказал он.

При этом военный эксперт добавил, что Британии стоит переживать по поводу российский ракет лишь в том случае, если она будет поддерживать Украину совершать провокации.