Мир 02 июня 2023, 18:41 Военный обозреватель Баранец: каждой стране НАТО, которая оказывала помощь Украине, нарезан свой надел

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Полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец прокомментировал слова британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что у стран, которые оказывают военную помощь Украине, иссякают запасы вооружений. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам военного обозревателя, всем странам НАТО, которые каким-либо образом предоставляют поддержку Украине, давно нарезали свой надел.

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«Здесь, на мой взгляд, немало блефа. Известно, что страны НАТО уже приняли скоординированный план подготовки для Украины боеприпасов. Каждой стране НАТО, которой приказали оказывать помощь Киеву, нарезан свой надел», — добавил Баранец.

На его взгляд, министр обороны Великобритании блефует с целью подключить частный бизнес.