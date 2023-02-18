Мир 18 февраля 2023, 15:55 Военный объект оказался поражен в Хмельницком на западе Украины Власти Хмельницкого заявили о поражении военного объекта РИА «Новости»

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Военный объект поражен в Хмельницком в ходе ракетного удара, заявил глава местной областной администрации Сергей Гамалий. Помимо этого, зафиксировано попадание рядом с этим объектом, сообщило РИА «Новости».

Гамалий не уточнил, какой именно объект пострадал. От других подробностей он также воздержался.

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Известно, что после поражения объекта произошел сильный пожар. Его ликвидировали через два часа. По данным чиновника, в результате пострадали два человека — у них выявили осколочные ранения.

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Утром 17 февраля Гамалий сообщал о двух взрывах в городе и призвал всех оставаться в укрытиях. Воздушную тревогу тогда объявили в Киеве и еще ряде областей Украины.

Минобороны ранее сообщило о том, что ВС России 16 февраля нанесли сосредоточенный ракетный удар по предприятиям, которые производят боеприпасы и топливо для ВСУ.