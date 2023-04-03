Мир 03 апреля 2023, 03:18 Военный назвал угрожающий репутации Великобритании шаг со стороны России Офицер Кроуфорд: захват ВС России танка Challenger в зоне СВО станет ударом для Лондона РИА «Новости»

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Захват бойцами российской армии британского танка Challenger на Украине и его последующая демонстрация во время парада в Москве стали бы угрожающим шагом для репутации Лондона. Такое мнение выразил в статье для Express подполковник Стюарт Кроуфорд.

«Представьте, какой информационный эффект окажет захваченный неповрежденный Challenger 2, который покажут на Красной площади в Москве!» — написал подполковник.

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Он призвал украинские и британские власти быть осторожнее, поскольку ВС Росси могут завладеть Challenger на поле боя. Однако Кроуфорд не стал уточнять, какие технологические особенности этих машин могут вызвать интерес у российских инженеров.

Британский танк, по словам подполковника, довольно старый. Он не проходил никаких глубоких модернизаций и не адаптирован для современного боя, добавил Кроуфорд.

ВСУ в конце марта получили партию британских танков Challenger 2. Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, эти машины скоро выведут на поле боя. Чтобы сделать Challenger 2 полезными и не опозорится британское правительство отправит боеприпасы с обедненным ураном, заявило китайское издание The Paper. Однако автор статьи усомнился в эффективности таких боеприпасов против российских танков Т-72Б3, Т-80 и Т-90.

Профессор экономики Ричард Вольф заявил, что решение Великобритании отправить снаряды с обедненным ураном ВСУ спровоцирует углубление конфликта на Украине. Такое действие он назвал «позорным шагом».