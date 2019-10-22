Военный ЛНР: Киев может заниматься неофициальными поставками западного оружия

Ранее в городе Первомайск нашли тайник с боеприпасами и оружием, который принадлежит украинским военным. Бывший представитель Народной милиции ЛНР и эксперт Андрей Марочко назвал находку обычным делом. По его словам, обычно в таких тайниках находят оружие западного производства.

«Еще с 2014 года неоднократно нами находились вооружение и боеприпасы стандартов НАТО, которые активно использовались в бывших странах Варшавского договора. Неоднократно при занятии украинских позиций мы находили, помимо питания иностранного производства, оружие и боеприпасы из западных стран. Киев не скрывал, что оружие поступает из стран Прибалтики и из Чехии, причем официальным путем. Скорее всего, были и неофициальные поставки», — сказал военный эксперт.

Андрей Марочко добавил, что помимо оружия украинские военные также используют медикаменты, специализированное питание и сухие пайки стандартов НАТО.