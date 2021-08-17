Военный летчик прокомментировал эвакуацию американцев из кабульского аэропорта

Военный летчик Анатолий Копыркин в разговоре с RT оценил организацию эвакуации американцев из захваченного талибами* Кабула. Самолеты ВВС США покидают аэропорт, осаждаемые местными жителями, пытающимися бежать из страны.

Анатолию Копыркину в 1993 году было присвоено звание Героя РФ за вывоз персонала посольства России из Кабула, который тогда впервые захватили талибы*.

Летчик назвал эвакуацию, организованную США, «бардаком» и рассказал, как он сам в свое время избавлялся от потенциальных беженцев, пытавшихся спастись от войны.

«Такого беспорядка, чтобы во время выполнения полетов на взлетно-посадочной полосе находились сотни человек, прежде и представить себе не мог. Нет, бегущих в панике к самолету людей я видел. К моему Ил-76 в Анголе однажды сотни две африканцев подбежали. Шли бои, и из провинциального городка пытались вылететь люди, боящиеся расправы наступавших мятежников. Но, во-первых, я приказал своему экипажу поднять рампу. Вплоть до того, что чуть руки одному из особо настырных беженцев не прихватили. Но он понял, что русские летчики не шутят, и вовремя спрыгнул», — заявил Копыркин.

Американцы, по его мнению, боятся отпора, ответного насилия со стороны афганцев, поэтому не применяют насилие к ним.

«Банально боятся. Надо применить силу, иначе бьющуюся в панике толпу не остановить. Но насилие может вызвать ответное насилие. И здесь, видимо, паника „пробила“ американских офицеров. Военное командование США не уверено, что их „рэмбо“ справятся с безоружными афганцами», — считает военный.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.