Мир 03 августа 2023, 11:11 Военный кошмар для ВСУ. В США дали оценку контрнаступлению украинской армии The Atlantic: контрнаступление ВСУ стало для них военным кошмаром Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Контрнаступление превратилось в военный кошмар для ВСУ, заявил автор американского издания The Atlantic Том Николс. По его оценке, у украинских военных нет никаких преимуществ.

«Нападение на окопавшуюся армию, как это делают сейчас украинцы, — это военный кошмар», — написал Николс.

Реклама

Он указал, что российские военные ставят целью не уступить территории, «заставляя [ВСУ] платить кровью за каждый дюйм».

По мнению автора материала, украинская техника серьезно уступает по качеству российской. Учитывая и этот фактор, решение украинской стороны начать контрнаступление вызывает сильное удивление, подчеркнул журналист.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Ни на одном из участков фронта украинская армия не смогла добиться успеха и продолжает нести большие потери.