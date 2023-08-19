Мир 19 августа 2023, 19:36 Военный корабль США зашел в порт Стамбула Корабль управления военного флота США LCC 20 Mount Whitney прибыл в Стамбул U.S. Navy

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Входящий в Шестой военный флот США и Военно-морских сил страны в Европе и Африке корабль командования Blue Ridge USS Mount Whitney (LCC 20) прибыл в Стамбул. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Турции.

По официальным данным, визит плановый и посвящен партнерству США и Турции в НАТО. Командующий Шестым американским флотом вице-адмирал Томас Иши встретится с высокопоставленными лицами и представителями Минобороны Турции.

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Экипажу корабля разрешат отправиться в город, а также позволят пообщаться с турецкими коллегами.

«Турция является давним и ценным союзником НАТО. Визит Mount Whitney — это возможность еще больше укрепить наше глубокое военное партнерство, которое помогает обеспечить безопасность и процветание региона», — заявил посол США в Турции Джефф Флейк.

Корабль регулярно проводит учения и операции совместно с турецким флотом для укрепления командования и оперативной совместимости в НАТО.

Корабль в составе Шестого флота постоянно находится в Италии, где проводит со странами-союзниками совместные военно-морские операции для обеспечения безопасности и стабильности в Европе и Африке. В состав экипажа входят военные моряки, а также представители гражданской службы Военного командования морских перевозок.