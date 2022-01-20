Военный корабль США заметили в территориальных водах Китая

В среду, 20 января, в территориальных водах Китая был замечен американский ракетный эсминец. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу Минобороны КНР.

Судно под названием Benfold обнаружили неподалеку от архипелага Сиша. О том, с какой целью приплыл американский эсминец в Китай, не сообщается.

Власти Пекина потребовали у Вашингтона «прекратить провокации», а также дали указ военнослужащим сопроводить американское судно до границы.