Военный конвертоплан разбился в Калифорнии

Американский военный конвертоплан V-22 Osprey разбился в штате Калифорния. На его борту не было ядерных материалов, заявил представитель корпуса морской пехоты США.

«Я могу подтвердить, что V-22 Osprey разбился в Глэмис, штат Калифорния. На борту не было ядерных материалов», — привело РИА «Новости» слова американца.

Позже информацию о падении воздушного судна подтвердила авиабаза ВМС США в Эль Сентро.

«Мы можем подтвердить, что воздушное судно, принадлежащее третьему авиакрылу Корпуса морской пехоты, разбилось рядом с Глэмисом, штат Калифорния», — написала пресс-служба авиабазы в соцсети.

Она назвала слухами сведения о том, что на борту конвертоплана были ядерные материалы. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее профильный портал USNI-News заявил, что на борту конвертоплана могли находиться от трех до пяти человек. Также авторы материала заявили, что согласно предварительным данным, V-22 Osprey мог перевозить ядерные материалы. Все обстоятельства крушения воздушного судна предстоит выяснить специалистам.