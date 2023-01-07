Мир 07 января 2023, 15:01 Военный конфликт России и НАТО допустили в Совфеде из-за действий Макрона Сенатор Пушков не исключил прямой конфликт НАТО и России из-за поступка Макрона РИА «Новости»

Читать 360tv в

Решение французского президента Эммануэля Макрона передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC способно спровоцировать прямое столкновение между Россией и НАТО. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Политик подчеркнул, что ход боевых действий не поменяется непосредственно от поставок этой техники. Однако подобный шаг может стать прологом к передаче Украине серьезного наступательного вооружения и спровоцировать более масштабные столкновения.

Реклама

«Они могут втянуть НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией. Решение Макрона прямо говорит об ожесточенности европейских верхов против нашей страны», — написал Пушков.

Реклама

В среду, 4 января, Макрон в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о скорой передаче ВСУ колесных танков AMX-10 RC. Французы не поняли этого решения и раскритиковали Макрона, призвав его оказать наконец помощь предприятиям и бизнесу.

Британское издание The Daily Telegraph написало, что Макрон поставками танков для Украине перешел «красную черту».