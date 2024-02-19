Мир 19 февраля 2024, 06:45 Военный комитет НАТО осудил слишком оптимистичное отношение к Украине Генерал Бауэр: год назад НАТО относился к Украине слишком оптимистично РИА «Новости»

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На полях Мюнхенской конференции по безопасности председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о слишком оптимистичном отношении Запада к Украине в прошлом и предостерег от пессимистичного взгляда в будущем. Об этом сообщила газета The Financial Times.

Генерал сказал, что в 2023 году западные страны относились к конфликту и возможностям Украины слишком оптимистично. Они, по мнению Роба Бауэра, напрасно делали ставку на западное оружие и обучение. Председатель военного комитета предостерег от перехода в другую красность.

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«[НАТО следует] быть осторожными, чтобы не стать слишком пессимистичными в 2024 году», — сказал он.

Журналисты отметили, что успехи России на поле боя пошатнули веру мировых лидеров в перспективы украинской армии. По их словам, настроение на Мюнхенской конференции резко контрастировало с прошлогодним. Так, президент Чехии Петр Павел признал, что российская военная промышленность произвела больше боеприпасов и оборудования, чем смогут предоставить все украинские союзники.

Президент Украины Владимир Зеленский, по наблюдениям западных СМИ, не смог скрыть своего отчаяния. Шутку политика о военной помощи США встретили гробовой тишиной.