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    20 августа 2021, 15:19

    Военный юрист прокомментировал фильм «Солнцепек» о войне в Донбассе

    Дарья Морозова

    Военный юрист Игорь Арбузов похвалил фильм «Солнцепек» о войне в Донбассе. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

    По данным сайта «Политика сегодня», эксперт считает важным показывать россиянам происходящее в мире. По его словам, многие не задумываются о том, что эта тема все еще актуальна.

    «Люди по сей день слышат залпы, живут в условиях комендантского часа. Это реальность», — подчеркнул Арбузов.

    Он отметил, что создатели фильма показали реальность, не приукрашивая ее.