Военный юрист Игорь Арбузов похвалил фильм «Солнцепек» о войне в Донбассе. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

По данным сайта «Политика сегодня», эксперт считает важным показывать россиянам происходящее в мире. По его словам, многие не задумываются о том, что эта тема все еще актуальна.

«Люди по сей день слышат залпы, живут в условиях комендантского часа. Это реальность», — подчеркнул Арбузов.

Он отметил, что создатели фильма показали реальность, не приукрашивая ее.