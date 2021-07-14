Военный из Азербайджана получил ранения в результате обстрела на границе с Арменией

Военнослужащий ВС Азербайджана пострадал в результате обстрела с армянской стороны на госгранице двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Все произошло 14 июля, в 10:00 (09:00 по московскому времени). По данным ведомства, подразделения армянских вооруженных сил начали стрелять из разнокалиберного оружия в азербайджанских военных. Все происходило около Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе, отметили в министерстве.

«В результате обстрела получил ранение военнослужащий азербайджанской армии Ибадулла Марданлы», — сказано в сообщении Минобороны.

Раненому оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что в результате перестрелки на границе погиб армянский военный. Министерство в свою очередь заявило, что ВС Азербайджана пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники для продвижения боевых позиций. Армянская сторона была против работ, тогда азербайджанские военнослужащие открыли огонь.