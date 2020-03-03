Военный историк прокомментировал заявление украинского разведчика о Крыме

Историк считает, что Скибицкий говорит прописные истины. Даже невоенному человеку ясно, что геополитическое и географическое положение Крыма, действительно, обеспечивает ему доминирование в Черноморском и частично Средиземноморском регионе.

Ченнык заявил, что нет ничего плохого в том, что РФ использует возможности полуострова.

«Украина делает политические заявления, пытаясь привлечь внимание к своим головным болям и переложить их на другие головы. Удивительно то, что такие заявления делает человек, которому лучше помолчать. Прописную истину он выдает за достижения украинской разведки», — приводит слова историка РИА ФАН.