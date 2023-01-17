Мир 17 января 2023, 15:30 Военный историк Кнутов объяснил, почему Запад опасается российских «Посейдонов» Историк Кнутов: для обнаружения «Посейдона» практически отсутствуют средства перехвата

Читать 360tv в

Военный историк Юрий Кнутов в разговоре с изданием ИА Nation News выразил предположение, почему западные страны опасаются ядерной торпеды «Посейдон».

Как заметил эксперт, наличие ядерной торпеды у России, запуск которой производится по программе без участия человека, делает из «Посейдона» одно из самых грозных оружий.

Реклама

«„Посейдон“ имеет глобальную дальность, которая определяется десятью тысячами километров, но некоторые источники говорят о том, что она не ограничена», — добавил Кнутов.

Реклама

Историк отметил, что возможность ракеты двигаться на большой скорости и на большой глубине затрудняет работу систем противолодочной обороны. Кроме того, для обнаружения «Посейдона» практически отсутствуют средства перехвата.