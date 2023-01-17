17 января 2023, 15:30
Военный историк Кнутов объяснил, почему Запад опасается российских «Посейдонов»
Историк Кнутов: для обнаружения «Посейдона» практически отсутствуют средства перехвата
Военный историк Юрий Кнутов в разговоре с изданием ИА Nation News выразил предположение, почему западные страны опасаются ядерной торпеды «Посейдон».
Как заметил эксперт, наличие ядерной торпеды у России, запуск которой производится по программе без участия человека, делает из «Посейдона» одно из самых грозных оружий.
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«„Посейдон“ имеет глобальную дальность, которая определяется десятью тысячами километров, но некоторые источники говорят о том, что она не ограничена», — добавил Кнутов.
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Историк отметил, что возможность ракеты двигаться на большой скорости и на большой глубине затрудняет работу систем противолодочной обороны. Кроме того, для обнаружения «Посейдона» практически отсутствуют средства перехвата.
Ядерное оружие
Запад
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