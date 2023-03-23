Мир 23 марта 2023, 17:11 Военный историк Юрий Кнутов объяснил, почему у США нет шансов выстоять против России

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Армия США достаточно сильная, чтобы выстоять против небольшого государства, но столкновение с Россией станет для нее катастрофой. Об этом ИА Nation News рассказал военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По его мнению, американская армия не сможет воевать сразу на двух фронтах. Например, если в конфронтацию вступят сразу и Россия, и Китай.

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«Если говорить о глобальной войне, то, конечно, американская армия не в состоянии справиться с ведением войны сразу на двух театрах военных действий, например, против России и против Китая одновременно», — сказал Юрий Кнутов.

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Он добавил, что даже вся армия НАТО выстоит только против одной из крупных держав. То есть не сможет воевать против Китая и России одновременно.

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