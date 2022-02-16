Военный историк Юлин не поверил обращению Байдена к россиянам

Военный историк Борис Юлин не поверил в искренность слов Джо Байдена о том, что россияне — не враги для Запада. Об этом он заявил NEWS.ru.

Обращение президента США Юлин сравнил с обращением марсиан к землянам перед нападением в фильме «Марс атакует».

«В данном случае Байден повторяет этих самых марсиан совершенно четко. Если США не являются врагами России, зачем они продолжают держать блок НАТО, который является самой мощной военной организацией в мире? Зачем они имеют самый большой военный бюджет в мире? Зачем военные структуры НАТО развивают на восток? То есть о том, что НАТО не представляет угрозу и США не представляет угрозу, — это наглая ложь, потому что это реально большая военная угроза», — считает Юлин.