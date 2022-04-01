Военный историк Борис Юлин рассказал, в чем преимущество продажи нефти и газа за рубли

Продажа нефти и газа западным странам за рубли может пойти России на пользу, поскольку это укрепляет национальную валюту. Об этом NEWS.ru рассказал военный историк Борис Юлин.

«Скажем так: чьи деньги используются в расчетах, те деньги и обеспечиваются этими торговыми сделками. То есть если сделки идут за доллары, то они идут в обеспечение доллара. Та валюта сильнее, за которую производится большее количество сделок, за большие суммы», — сказал Юлин.

Он напомнил, что такое решение власти России приняли вынужденно в связи с западными санкциями.