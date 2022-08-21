Военный флот США вошел в территориальные воды стран Балтии

Три десантных корабля и ракетный эсминец Военно-морских сил США прибыли в страны Балтии. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США в Европе и Африке.

По данным ведомства, цель присутствия кораблей и 22-го экспедиционного отряда морской пехоты в Литве, Латвии и Эстонии — продемонстрировать приверженность США региональным союзникам и партнерам, сообщило РИА «Новости».

«В Клайпеду прибыл десантный корабль класса „Оса“ USS Kearsarge (LHD 3), десантный корабль-док типа „Сан-Антонио“ USS Arlington (LPD 24) и десантный корабль-док класса Whidbey Island USS Gunston Hall (LSD 44) вошли порт в латвийской Риге, а ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в Таллинн», — отметили в пресс-службе ВМС США в Европе и Африке.

Ранее корабли Северного флота поразили воздушные цели на учении в Баренцевом море. По легенде учения, отряд кораблей Северного флота был атакован крылатыми ракетами и авиацией условного противника. Заход на атаку самолетов имитировали летчики армии ВВС и ПВО Северного флота. Боевые расчеты кораблей осуществляли условное отражение их атаки.