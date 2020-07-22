Военный эксперт: запуск ядерной ракеты возможен лишь в крайнем случае

По словам эксперта, разрабатываемая в РФ ракета похожа на разработки в области самолетостроения. Он отметил, что запускать ее будут только в том случае, если нашу страну подвергнут ядерному нападению.

Тимошенко рассказал, что создать нужный двигатель пытались с 60-х годов. Однако присутствовала большая проблема — защитить экипаж от радиации было практически невозможно.

«Что касается ракеты с таким движком — мы понимаем, что ее запуск будет производиться в ситуации, когда ядерная война уже началась и неизбежна», — пояснил эксперт.