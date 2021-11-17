Военный эксперт заявил, что Баку и Еревану следует начать процесс демаркации границ

Журналист, военный эксперт Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru рассказал, что Армения и Азербайджан должны как можно скорее запустить процесс демаркации границ. Это исключит повторение инцидентов на границе.

Он отметил, что инициативы министра обороны РФ Сергея Шойгу, призвавшего Азербайджан и Армению принять меры по стабилизации обстановки на границе, способствовали приостановке активной фазы боевых действий.

«Однако до момента делимитации и демаркации границы провокации в любой день могут иметь место. Необходимо создать рабочую группу, которая запустит процесс. В этом случае, любые пограничные инциденты будут исключены в принципе», — подчеркнул Коротченко.