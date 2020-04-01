Военный эксперт: власти Украины не знают, что делать с восточной частью страны
Военный эксперт, конфликтолог Борис Подопригора считает, что власти Украины не знают, как выполнить решения, основанные на Минских соглашениях, поэтому дальше обстреливают восток страны за «линией разъединения». Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
Накануне ВСУ обстреляли окраины Донецка. По словам Бориса Подопригоры, за несколько лет власти Незалежной так и не решили, как поступить с восточной частью страны. Киев не смог создать единую стратегию, по которой мог бы действовать.
Это, по мнению Подопригоры, распространяется и на отношение Украины к распространению коронавируса.
«Как и в случае с антитеррористической борьбой, нет единого подхода к борьбе с пандемией. Каждый преследует свои узкие цели, и здесь, конечно, трудно кого-то обвинять. Сейчас встал вопрос об эффективности даже ЕС. Страны отгораживались по своим историческим границам, а не в масштабах ЕС», — отметил эксперт.