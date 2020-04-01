Военный эксперт: власти Украины не знают, что делать с восточной частью страны

Накануне ВСУ обстреляли окраины Донецка. По словам Бориса Подопригоры, за несколько лет власти Незалежной так и не решили, как поступить с восточной частью страны. Киев не смог создать единую стратегию, по которой мог бы действовать.

Это, по мнению Подопригоры, распространяется и на отношение Украины к распространению коронавируса.

«Как и в случае с антитеррористической борьбой, нет единого подхода к борьбе с пандемией. Каждый преследует свои узкие цели, и здесь, конечно, трудно кого-то обвинять. Сейчас встал вопрос об эффективности даже ЕС. Страны отгораживались по своим историческим границам, а не в масштабах ЕС», — отметил эксперт.