Мир 22 марта 2023, 17:34 Военный эксперт Василий Дандыкин обвинил США в попытке скрыть следы подрывов «Северных потоков» с помощью Дании

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США, вероятно, хотят замести следы подрывов «Северных потоков» с помощью Дании. Об этом ИА Nation News рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Он предположил, что именно поэтому в Балтийском море заметили военные корабли Дании. По словам эксперта, не исключено, что они должны убрать остатки бомбы, которая не взорвалась во время диверсии на газопроводе. Также не исключается, что не все взрывные устройства сработали.

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«Вероятно, сейчас Запад хочет убрать эти бомбы. А может, хотят взорвать еще. В любом случае, это экономическая зона Дании, остров Борнхольм, куда не допустили Россию», — подчеркнул Василий Дандыкин.

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