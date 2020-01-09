Военный эксперт усомнился, что Boeing 737 в Тегеране разбился из-за «техпроблемы»

8 января под Тегераном разбился самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Крушение произошло через несколько минут после вылета борта из международного аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли все пассажиры и экипаж.

Согласно одной из версий, иранские системы слежения зафиксировали вблизи аэропорта американский беспилотник MQ-1 Predator, который мог сбить самолет. Как сообщило РИА ФАН, иранское руководство может молчать об этом из-за нежелания огласки, что американский БПЛА смог беспрепятственно приблизиться к столице и аэропорту.

Издание Live Report привело версию о том, что гражданский самолет сбили по ошибке, а операция была нацелена на уничтожение правительственного самолета.

Военный эксперт Игорь Коротченко призвал дождаться расшифровки данных черного ящика.

«Я думаю, что Иран и США сейчас будут обмениваться информационными атаками в адрес друг друга, в том числе они будут выдвигать версии того, как сбили самолет, — заявил эксперт. — На мой взгляд, нужно дождаться результатов расшифровки черного ящика, который даст все ответы».

Он также отметил, что версия о возгорании двигателя выглядит неправдоподобно.

«Самолет новый. Возгорание двигателя случается очень редко, особенно у новых машин. Что касается версии Ирана, а потом и обвинений в адрес Ирана — это все политика, которая связана с кризисом отношений Вашингтона и Тегерана», — объяснил Коротченко.

Ранее заместитель гендиректора компании S7 technics Игорь Паньшин заявил в беседе с «360», что не увидел технических причин для крушения.