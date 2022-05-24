Военный эксперт Суконкин рассказал о самолете США, который может сбросить «десять Хиросим»

Военный эксперт Алексей Суконкин считает, что истребитель-бомбардировщик F-35 Lightning II ВС США может использовать тактические ядерные заряды, мощность которых равна примерно 10 атомным бомбам. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он отметил, что авиация является сильной стороной США. Серьезными возможностями также обладают палубный F-18 и истребители F-15 и F-16.

«Самое опасное у США — авиация, они достигли больших успехов в данной сфере, практически все боевые задачи у них выполняют ВВС», — подчеркнул Суконкин.