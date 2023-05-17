Мир 17 мая 2023, 16:44 Военный эксперт Суконкин объяснил преимущество «Кинжала» над ЗРК Patriot Военный эксперт Суконкин: ракетный комплекс «Кинжал» неуязвим для американских ЗРК

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Поражение «Кинжалом» зенитного ракетного комплекса Patriot во время СВО еще раз показывает преимущество гиперзвука. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил военный эксперт Алексей Суконкин.

По его словам, «Кинжал» в принципе неуязвим, даже для американских ЗРК.

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«На CNN сообщили, что одна батарея повреждена, но якобы не уничтожена, что сейчас оценивают ущерб, пригодность к эксплуатации и необходимость вывести ЗРК на ремонт. Но сам факт того, что „Кинжал“ оказался эффективнее, — повод для радости», — сообщил Суконкин.

Ранее Минобороны РФ объявило о том, что ракетный комплекс «Кинжал» уничтожил американский комплекс Patriot.