Военный эксперт Суконкин назвал главный козырь США в конфликте с Китаем
Военный эксперт Алексей Суконкин считает, что главным преимуществом США перед Китаем являются авианосные ударные группы. Об этом сообщил NEWS.ru.
По его словам, Штаты могут быстро собрать несколько АУГ около Тайваня в случае обострения конфликта. Тогда Китаю останется лишь нанести ядерный удар. Также он уступает США по возможностям флота и разведки.
«Если дело дойдет до драки, то я не думаю, что КНР откажется от соблазна применить ядерное оружие против АУГ США», — заключил Суконкин.