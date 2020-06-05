Военный эксперт: США провоцируют Россию

По его словам, «перед нами демонстрация силы со стороны США и НАТО, попытка напугать Россию, втянуть ее в гонку вооружений с целью разрушения российской экономики, а то и всей нашей страны».

«Пойдут ли американцы на обострение? Если мы будем слабы, то пойдут, а если мы будем сильны и не будем поддаваться на провокации, ничего они не сделают», — заключил Литовкин.