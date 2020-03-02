Военный эксперт: США и Великобритания получили вакцину от коронавируса раньше срока создания

Специалист уточнил, что некоторым государствам выгодно получить вакцину от нового типа коронавируса раньше реального срока.

«Уже очевидно, что к апрелю мировая экономика покажет спад на триллион долларов, то есть активы подешевеют и их можно будет скупать. А это очень выгодно хозяевам мировых денег: ради трехсот процентов прибыли капитал пойдет на любые преступления», — заметил Никулин.

Ранее врач-иммунолог Владимир Жемчугов назвал основную сложность при создании вакцины от коронавируса.