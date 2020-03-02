    02 марта 2020, 14:51

    Военный эксперт: США и Великобритания получили вакцину от коронавируса раньше срока создания

    Ольга Ситникова

    Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин удивился, что США и Великобритания уже готовы внедрить лекарство от коронавируса. Об этом сообщил «Царьград».

    Специалист уточнил, что некоторым государствам выгодно получить вакцину от нового типа коронавируса раньше реального срока.

    «Уже очевидно, что к апрелю мировая экономика покажет спад на триллион долларов, то есть активы подешевеют и их можно будет скупать. А это очень выгодно хозяевам мировых денег: ради трехсот процентов прибыли капитал пойдет на любые преступления», — заметил Никулин.

    Ранее врач-иммунолог Владимир Жемчугов назвал основную сложность при создании вакцины от коронавируса.