Военный эксперт: США и НАТО хотят разыграть против РФ гамбит
Алексей Леонков, военный эксперт, прокомментировал решение представителей НАТО о ядерном сдерживании. По его словам, США и НАТО намерены разыграть против России гамбит, при этом у Москвы есть неизвестные пока Западу вещи, которые могут напугать другую сторону. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».
Окончание действия договора СНВ-III между США и Россией, продление которого находится под большим вопросом, создает угрозу размещения американских баллистических ракет средней дальности, а также крылатых ракет с ядерными боеголовками на территории Европы, считает эксперт.
По мнению Леонкова, США и НАТО приняли решение «разыграть гамбит» против Москвы, а развертывание обернется негативным образом для Североатлантического альянса. Специалист заявил, что в арсенале РФ имеются неизвестные оппонентам устройства, которые станут для них сюрпризом.