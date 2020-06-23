Военный эксперт: США и НАТО хотят разыграть против РФ гамбит

Окончание действия договора СНВ-III между США и Россией, продление которого находится под большим вопросом, создает угрозу размещения американских баллистических ракет средней дальности, а также крылатых ракет с ядерными боеголовками на территории Европы, считает эксперт.

По мнению Леонкова, США и НАТО приняли решение «разыграть гамбит» против Москвы, а развертывание обернется негативным образом для Североатлантического альянса. Специалист заявил, что в арсенале РФ имеются неизвестные оппонентам устройства, которые станут для них сюрпризом.