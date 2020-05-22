Военный эксперт: США хотят получить ядерное превосходство

«Суть договора по Открытому небу заключается в том, что обе стороны, США и Россия, имеют возможность контролировать состояние стратегических ядерных сил друг друга. Включая комплекс по производству ядерного оружия, собственно стратегические ядерные силы и центры управления. Контроль производился с помощью полетов самолетов, над территорией США — российских, американских самолетов — над нашей территорией. Это был элемент комплекса мер, который был принят еще по договорам СНВ-1 в интересах мира и взаимного доверия», — пояснил Сивков.

По его мнению, соглашения о сокращении вооружений мешают США получить ядерное превосходство. Эксперт убежден, что Штаты планируют влиять на страны, которые спорят о доминировании.

«Естественно вполне, что начинать ревизию этих договоров, создавать предпосылки к их ликвидации, особенно СНВ-3, американцы должны были. СНВ-3 они сейчас будут хоронить, требуя, чтобы туда вошел Китай, требуя, чтобы туда вошли такие системы вооружений, которые к стратегическим ядерным вооружениям не относятся, например, Циркон или Посейдон», — уточнил специалист.

Сивков подчеркнул, что США хотят получить полную свободу в сфере производства ядерных вооружений.

«В этих условиях мир находится на грани фола. Паника там царит. Потому что все прекрасно понимают, что при таком президенте, а точнее, при таком истеблишменте и при такой политической элите, которая находится в США, ядерная война может быть развязана в любой момент», — резюмировал эксперт.

Ранее власти США заявили, что готовы изменить решение о выходе из Договора по открытому небу, если Россия перестанет нарушать его.