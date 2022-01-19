Военный эксперт Сивков рассказал, как успокоить США и НАТО

Первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков объяснил, как подтолкнуть США и НАТО к принятию позиции Москвы. Об этом сообщили Nation News.

Специалист обратил внимание на то, что Москва сейчас предложила Вашингтону отказаться от стратегии в Европе, которой он придерживался на протяжении последних 30 лет. Однако, по его мнению, представители Запада вряд ли спокойно согласятся с российской инициативой, так как это будет означать поражение в противостоянии с Россией. Сивков рассказал также, какие действия может предпринять Москва в данном противоборстве.

«Первое: создание российско-китайского военного блока или по крайней мере начало переговоров об этом. Второе: развертывание военно-политического блока в странах Латинской Америки. Также возможны переговоры с Ираном, Северной Кореей. То есть на ось Москва-Пекин добавляется Тегеран и Пхеньян. Эти действия могут заставить, „помочь“ им [США] пойти на уступки», — рассказал эксперт.