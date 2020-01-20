Военный эксперт: Сербия с удовольствием сотрудничает с Россией

Батарея состоит из шести комплексов «Панцирь-С1».

Отмечается, что ранее президент Сербии Александр Вучич упоминал о закупке российских ПВО во время учений «Славянский щит» в конце октября. Однако на тот момент речь шла об одном комплексе. Кроме того, Вучич заявил о желании приобрести ЗРК С-400 «Триумф».

Виктор Литовкин подчеркнул, что Сербия является крупнейшим импортером российского вооружения в Европе.

«В Сербии давно присутствует советское, российское вооружение, и оно пользуется там большим доверием, сербские военные хорошо им владеют. Вообще отношения Сербии и России в военной сфере очень тесные и надежные. При том, что Сербия хочет сотрудничать с ЕС, она категорически отказывается от вступления в НАТО — невозможно вступать в организацию, которая бомбила страну, вгоняя ее в каменный век. Сербия с удовольствием сотрудничает с Россией. Поставка наших систем противовоздушной обороны „Панцирь-С1“ — это не единственная поставка. Например, мы недавно поставили Сербии самолеты МиГ-29, а также поставили стрелковую технику, танки. Но надо понимать, что Сербия покупает то, что может себе позволить, что ей по карману. Но и это — достаточно эффективное оружие, которое надежно защитит воздушное пространство Сербии», — заявил Литовкин.