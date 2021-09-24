Военный эксперт: российские комплексы С-400 вызывают беспокойство в Вашингтоне

Американский военный эксперт Питер Сучиу в своей статье отметил, что российские комплексы С-400 «Триумф» вызывают опасения у США и НАТО. Переводом статьи поделилась «ПолитРоссия».

Вооруженные силы России провели очередные учения, в которых применялись ЗРК С-400, пояснил «ПолитЭксперт». По мнению Сучиу, повышенный спрос на «Триумф» на мировом рынке вызывает тревогу в Вашингтоне.

«К большому огорчению США и НАТО, Кремль начал поставлять С-400 на экспорт. Вашингтон зашел так далеко, что ввел экономические санкции на страны только за то, что они купили „Триумфы“. Несмотря на это, несколько государств, включая Индию, продолжают проявлять интерес к комплексу», — написал он.