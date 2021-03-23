Военный эксперт: Россия ответит на агрессию НАТО в адрес Калиниграда

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что в случае агрессии НАТО в сторону Калининграда, Россия ответит. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что армия России тренируется для того, чтобы обеспечивать неприкосновенность территории страны.

«В случае любой агрессии против этой территории будет применен весь арсенал нашей армии и флота, и мы этого не скрываем», — заявил Леонков.

Эксперт уточнил, что Америка использует Европу в своих интересах.