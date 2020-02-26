Военный эксперт рассказал, почему Украина готовится к «наступлению» РФ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готовится к «широкомасштабному наступлению» России. Военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik рассказал, что стоит за этим.
Коновалов считает, что Киев получил указание активизировать информационную войну вокруг ситуации в Донбассе.
Эксперт заявил, что повторяется ситуация с якобы наступлением Донбасса. Когда ополчение никакое наступление организовывать на собирались, как сообщал Киев, а лишь отбили очередную атаку ВСУ. Так и в данной ситуации — не смогли придумать ничего лучше, чем сделать информационный вброс.