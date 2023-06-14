Мир 14 июня 2023, 01:53 Военный эксперт рассказал, когда ВСУ смогут начать наступать в зоне Каховского водохранилища Военный эксперт Широкорад: ВСУ смогут атаковать левый берег Днепра только в декабре РИА «Новости»

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Территория пострадавшего от подрыва Каховского водохранилища останется недоступной для тяжелой техники ВСУ. Она не сможет пройти пока почва не замерзнет, а это произойдет в декабре, отметил в беседе с Ura.ru специалист по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад.

Эксперт заявил, что высадка ВСУ на левом берегу Днепра до декабря маловероятна.

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«Я имею в виду большую высадку с танками, самоходными орудиями, с боевой машиной пехоты, потому что они завязнут вот в этом огромном болоте, которое образовалось после разлива Каховского моря», — пояснил Широкорад.

Вода постепенно уйдет с этих территорий, но останется грязь, озерца превратятся в болота. И такими они останутся до декабря или даже января, пока вся жижа не замерзнет. Пока же невозможно навести какие-то мосты, ВСУ могут лишь вести полупартизанскую борьбу в этой зоне. Эксперт считает, что основное наступление развернется севернее, на Харьковском направлении, возможно, бойцы ВСУ попытаются отбить Артемовск.