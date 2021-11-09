Военный эксперт рассказал, что делают военные США в Черном море

Военный эксперт Владимир Батюк считает, что действия американских военных в Черном море направлены на демонстрацию силы. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Он отметил, что это просто показательные выступления. На какие-то действия власти Штатов вряд ли решатся, считает Батюк.

Также он считает неправдоподобными предположения о строительстве американских военных баз на территории Украины. Такие действия бы нарушили конвенцию Монтре.