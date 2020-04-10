Военный эксперт раскритиковал «план» Украины разрушить Крымский мост

По его словам, разговоры о том, «что она способна разрушить Крымский мост, — это по-украински нелепо, это, в общем-то, ритуально нелепо».

«Ну, хотя бы потому, что, во-первых, надо в Крымский мост попасть. Во-вторых, Крымский мост считается стратегическим объектом, еще раз подчеркну, стратегическим объектом, который многослойно прикрыт от любых диверсий и нападений», — уточнил Баранец.

Также он добавил, что такие заявления правительство Украины делает от зависти.

«Никто не мешал украинцам в свое время, когда Крым входил в состав Украины, построить этот мост», — уточнил эксперт.

Насчет работоспособности ракеты Баранец также сильно сомневается: он рассказал, что «просачиваются слухи из конструкторского бюро, что во время предыдущих испытаний эта ракета сошла с ума».

«Конечно, вот этими сырыми ракетами украинцам вряд ли удастся как-то изменить положение дел», — заключил он.