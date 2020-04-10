    10 апреля 2020, 21:18

    Военный эксперт раскритиковал «план» Украины разрушить Крымский мост

    Дарья Морозова

    Военный эксперт Виктор Баранец выразил мнение об украинской ракете РК-360МС «Нептун» и об угрозах страны разрушить Крымский мост. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    По его словам, разговоры о том, «что она способна разрушить Крымский мост, — это по-украински нелепо, это, в общем-то, ритуально нелепо».

    «Ну, хотя бы потому, что, во-первых, надо в Крымский мост попасть. Во-вторых, Крымский мост считается стратегическим объектом, еще раз подчеркну, стратегическим объектом, который многослойно прикрыт от любых диверсий и нападений», — уточнил Баранец.

    Также он добавил, что такие заявления правительство Украины делает от зависти.

    «Никто не мешал украинцам в свое время, когда Крым входил в состав Украины, построить этот мост», — уточнил эксперт.

    Насчет работоспособности ракеты Баранец также сильно сомневается: он рассказал, что «просачиваются слухи из конструкторского бюро, что во время предыдущих испытаний эта ракета сошла с ума».

    «Конечно, вот этими сырыми ракетами украинцам вряд ли удастся как-то изменить положение дел», — заключил он.