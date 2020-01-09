Военный эксперт: противостояние Вашингтона и Тегерана перерастет в гибридную войну

Рожин отметил, что все дальнейшие действия Иран направит на вытеснение Соединенных Штатов с Ближнего Востока. По мнению эксперта, на открытое военное противостояние Иран не пойдет. Однако он обеспечит максимальное силовое давление проиранских сил в регионе на США и их союзников.

Военный эксперт выразил уверенность, что США постараются сохранить присутствие на Ближнем Востоке, рассчитывая ослабить Иран. Как сообщил «Царьград», Рожин спрогнозировал, что конфликт перерастет в гибридную войну.

Реальной деэскалации, по мнению эксперта, не будет. Этому помешает разница в целях и методах их достижения. Конфликт Ирана и США формировалася в течение столетия, и одними заявлениями его не устранить.