Военный эксперт прокомментировал слова Энтони Блинкена о продлении ДСНВ

Накануне Блинкен заявил, что вопрос о продлении ДСНВ будет решаться «практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента». По словам Козина, новая администрация США еще не озвучивала свои условия. Как считает эксперт, есть вероятность повторения тех положений, которые были перечислены администрацией Дональда Трампа. Они оказались неприемлемыми для нашей страны.

«Нужны конкретные детали, причем детали, которые уважают интересы Российской федерации в области национальной обороны и безопасности. Будем ждать, что он или его уполномоченные представители выскажутся по данному вопросу», — заметил специалист.

Козин подчеркнул, что подписание договора СНВ-III нужно для укрепления международной безопасности. В частности речь идет о сфере ядерных вооружений.