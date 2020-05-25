Военный эксперт прокомментировал российско-сирийские учениях в Тартусе

Особое внимание эксперт уделил сирийским морякам. Он отметил, что, несмотря на ограниченные возможности сирийских военно-морских сил, они все-таки приняли участие в этих антитеррористических учениях. По словам Дандыкина, это связано с тем, что обстановка сейчас очень серьезная в той зоне: и очаг, который сохраняется в Идлибе, и определенные непростые отношения с Турцией.

Более пристального внимания заслуживают и новейшие российские корабли, считает эксперт.

«Конечно, главные силы, задействованные в учениях, это наши корабли — катера и тральщик „Иван Антонов“. Это новейший тральщик, который поступил на Черноморский флот из Санкт-Петербурга, где он был спущен на воду. Его корпус сделан монолитным, из монолитного стеклопластика, это уникальный корабль. Что касается „Раптора“, то это патрульный очень скоростной корабль. Это типичный противодиверсионный катер, который оснащен всем необходимым вооружением, имеет все возможности для обнаружения диверсантов», — рассказал Дандыкин.