Военный эксперт прокомментировал договор о прекращении огня в Идлибе

Эксперт отметил важность принятых договоренностей, имеющих принципиальный характер. Он уверен, что их реализация станет очень сложной.

«Путин и Эрдоган взяли на себя ответственность за всех участников конфликта, а это очень рискованно. Нельзя гарантировать, что другие участники военного конфликта в Идлибе последуют совету Путина и Эрдогана», — отметил Подберезкин.

Специалист уверен, что крайне значима совместная работа вооруженных сил двух стран. По его словам, это говорит о том, что можно договориться даже по самым сложным вопросам, если есть желание.